"Енергоатом" збільшив дохід від реалізації електроенергії майже на 50%

Розрахунки «Гуртового ринку електроенергії» за відпущену «Енергоатомом» електроенергію за січень-травень склали 11,894 млрд грн, що становить 77,5%.

Також у звіті наголошується, що заборгованість держпідприємства «Енергоринок», оператора гуртового ринку електроенергії України, перед «Енергоатомом», з урахуванням відпущеної в попередні періоди електроенергії, складає 9,752 млрд грн.

Вироблення електроенергії компанією за січень-травень 2015 року збільшилося порівняно з січнем-квітнем 2014 року до 37,666 млрд кВт/год з 36,629 млрд кВт/год. За п'ять місяців поточного року частка "Енергоатому" на українському ринку електроенергетики склала 55,6%.

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Як повідомляв УНІАН, «Енергоатом» у 2014 році збільшив дохід від реалізації електроенергії порівняно з 2013 роком на 34,9% - до 27,8 млрд грн.

Довідка УНІАН. Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.

За встановленою потужністю ядерних енергоблоків Україна займає сьоме місце у світі. Всі реактори типу ВВЕР. В Україні діє 4 атомних електростанції з 15 енергоблоками, одна з яких, Запорізька АЕС, з 6 реакторами загальною потужністю 6000 МВт є найбільшою в Європі.