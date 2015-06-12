Президент "Енергоатому" забезпечує стабільну роботу українських АЕС – голова Держатомрегулювання

Про це сказав журналістам голова Державної інспекції ядерного регулювання України Сергій Божко, коментуючи інформацію ЗМІ про намір міністра енергетики та вугільної промисловості України Володимира Демчишина звільнити Недашковського.

Божко зазначив, що не вірить у наміри Демчишина звільнити Недашковського, оскільки вважає останнього одним із найбільш досвідчених топ-менеджерів в атомній галузі.

«Я вважаю, що Юрій Олександрович справжній професіонал, знаю його з 1987 року. Не варто забувати, що він пройшов практично всі щаблі на атомних станціях – від обхідника котельно-допоміжного обладнання до генерального директора Хмельницької АЕС. Юрій Олександрович вже далеко не перший раз займає посаду керівника «Енергоатому», можу стверджувати, що він людина щира і чесна», - сказав голова Держатомрегулювання.

На думку Божка, в українській енергетиці зібралася команда керівників, здатних вирішувати складні завдання, які сьогодні стоять перед атомною галуззю.

«Єдине, в чому його (Недашковського – УНІАН) можна дорікнути, - це недостатня жорсткість в управлінні персоналом компанії, він не завжди встигає відстежити якісь гострі моменти. Зараз його намагаються звинуватити у причетності до корупційних схем, але я не вірю в те, що він може мати відношення до них», - додав Божко.

Говорячи про підходи до можливих кадрових рішень в атомній енергетиці, голова Держатомрегулювання зазначив, що в цьому процесі можна дійди до повного абсурду.

«Наприклад, можна оголосити конкурс з вибору експлуатуючої організації для українських АЕС і нехай на нього замість «Енергоатому» прийдуть якісь керуючі компанії, які раніше займалися торгівлею або будівництвом, або ще чим-небудь. Але специфіка атомної енергетики не допускає подібного ставлення», - підкреслив голова Держатомрегулювання.

Як повідомляв УНІАН, 9 червня президент «Енергоатому» Недашковський повідомив, що компанія 29 травня направила в Кабінет міністрів України спростування всіх звинувачень Державної фінансової інспекції у масштабних зловживаннях і правопорушеннях у компанії.

За його словами, 20 травня Держфінінспекція направила лист в уряд про нанесення збитків «Енергоатому» на 60 млн грн. При цьому голова компанії на позачерговій прес-конференції трудового колективу розповів, яким чином у відомстві рахували так звані збитки і прямі фінансові порушення, свідомо спотворюючи при цьому факти.

Крім того, Недашковський заявив про порушення процедури ревізії компанії, оскільки в планах Держфінінспекції термінова зміна керівництва «Енергоатому», яке в суді може довести безпідставність усіх звинувачень відомства.

Довідка УНІАН. Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На НАЕК «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.