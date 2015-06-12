Уряд може отримати монополію в призначенні глав Укрнафти і "дочок" Нафтогазу - ЗМІ

Якщо ініційований міністром енергетики Володимиром Демчишиним документ буде прийнятий, то "Нафтогаз" отримає монопольне право на відбір претендентів на керівництво "Укргазвидобування", "Укртрансгаз" і "Укртранснафти".

Як пише INSIDER у статті Як ділять "нафтогазовий пиріг", реалізація цієї схеми дозволить закріпити торги між командою президента, прем'єра і групою Ігоря Єремєєва за розподіл контролю у цій сфері.

Видання зазначає, що спостерігається поділ держкомпаній між Порошенком, Яценюком і Єремєєвим під прикриттям атаки на Коломойського. Незабаром "Укргазвидобування" повинні залишити люди Єремєєва. Вже є фаворит на це крісло - співробітник дружини сина Порошенко Олег Прохоренко, черговий інвестбанкір Петра Олексійовича.

За інформацією ЗМІ, "Укртрансгазом" керує людина Яценюка Ігор Прокопів. Судячи з усього, він там і залишиться. А для запобігання "кидка" сторони прибирають узгодження Міненерго, яке контролює президент.

"Ну а Єремеєву обіцяний допуск до "нафтової схеми", яку дбайливо роками ростив Коломойський. Адже без нього через Раду не пройде ні один конфліктний законопроект Яценюка, або Порошенка. Прикладів тому маса", - пише керівник проекту INSIDER.

«"Негласність" ж конкурсу дозволить поставити своїх людей», - зазначає видання. Так, за інформацією джерел видання, фаворитом у гонці за посаду голови "Укргазвидобування" є представник міжнародної компанії, в якій працює невістка президента.

Копія проекту, передана INSIDER джерелами в Міненерго, свідчить, що зміни можуть торкнутися порядку призначення голів "Укрнафти" і найбільших нафтогазових компаній, якими безпосередньо володіє НАК "Нафтогаз" – "Укргазвидобування", "Укртрансгаз" і "Укртранснафта".

Незважаючи на зміни до закону, якими кворум був знижений до 50%+1 акція, і держава отримала можливість скликати збори акціонерів, проблемними питаннями в цьому процесі залишалися порядок і строки проведення конкурсу на посаду керівника компанії. Збори акціонерів "Укрнафти" призначено на 22 липня. В той же час постанова Кабміну №777, яка регламентує конкурси в держпідприємствах, встановлює строк проведення в 98 днів від оголошення про проведення конкурсу.

Документом, який вніс в Кабмін Демчишин, пропонується вивести "Укрнафту" з-під дії постанови №777 та встановити окремий порядок проведення конкурсу для цієї компанії. Одночасно "прискорюючи" його за термінами.

"Укрнафта" – не єдина компанія, якої торкнуться запропоновані Міненерго зміни. Мова йде про колишніх "дочок" "Нафтогазу", перетворених в акціонерні товариства, де НАКу належить 100% - "Укргазвидобування", "Укртрансгаз" і "Укртранснафта". Керівників цих компаній пропонується призначати правлінням НАКу без конкурсу і навіть без узгодження з Міненерго.

Хоча ще в квітні "Нафтогаз" заявляв про підготовку конкурсів на посаду голів "Укргазвидобування" і "Укртрансгазу". За проведення конкурсу тоді ж висловлювався і Демчишин.

Джерела INSIDER в Міненерго і в парламентському комітеті з ПЕК розповіли, що нещодавно пройшов негласний конкурс з відбору нового керівника "Укргазвидобування", який повинен бути призначений в найближчі тижні.

Як відомо, зараз найбільшою державною газовидобувною компанією керує Сергій Костюк, близький до бізнес-групи нардепа Ігоря Єремєєва і його соратника Ярослава Москаленка. Однак незабаром ця група втратить контроль над держкомпанією.

Видання зазначає, що фаворитом негласного "конкурсу" є співробітник міжнародної консалтингової компанії McKinsey Олег Прохоренко. Варто зауважити, що в компанії McKinsey також працює дружина сина президента Олексія Порошенка Юлія. Олег Прохоренко, очевидно, знайомий з дружиною президентського сина, так як давав їй робочі рекомендації в соціальній мережі LinkedIn.