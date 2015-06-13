Російський газ має коштувати дешевше $247, ціну за його транзит треба підняти до $5 - Демчишин

Домовленостей щодо ціни газу з "Газпромом" на 3-4 квартали поточного року буде досягнуто протягом наступних двох тижнів.

Як пише Українська правда, про це в ефірі 5 каналу заявив глава Мінпаливенерго Володимир Демчишин.

"Ми наполягаємо, щоб вони (домовленості) діяли до кінця опалювального сезону (2016 року)", - додав він.

При цьому, говорячи про ймовірну ціну на газ, Демчишин висловив упевненість, що вона "має бути нижчою за ціну, яка є зараз - 247 доларів".

"Наскільки нижчою - це питання перемовин", - додав він.

Читайте такожМосква пропонує Україні газ по $287,15 без урахування знижки у третьому кварталі та по $262,5 у четвертому"Думаю, нам вдасться переконати російську сторону у тому, що для того, щоб вони могли продавати свій газ Україні, ціна має бути більш ніж конкурентною", - зауважив Демчишин.

Кажучи про ціну на транзит газу, він зазначив: "Вона однозначно занижена. Так, її зафіксовано у довгостроковому договорі і ми кілька разів підіймали це питання. Наполягаємо, що ми недоотримуємо кошти за транзит".

"На сьогодні ставка транзиту на рівні 2,8 долари... Насправді ціна має бути в районі 5 доларів", - заявив Демчишин.