Постачання газу до Маріуполя та Бердянська щойно поновлено – Яценюк

Про це написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк.

«О 6:30 ранку в п'ятницю терористи вели обстріл наших позицій та підірвали два газопроводи, залишивши без газу сотні тисяч наших громадян. Крім того, під удар було поставлено промисловість, в тому числі, найбільші підприємства української металургії, Азовсталь та ММК Ілліча. Завдяки неймовірним зусиллям українських газовиків, обидва місця розриву було ліквідовано в рекордні терміни. Вже зараз відремонтовані газопроводи підключено до мережі, і вони наповнюються газом. Дякую за роботу голові "Нафтогазу" Андрію Коболєву - у ці дні ми були з ним постійно на зв'язку», - написав Яценюк.

Читайте такожАваков заявив, що бойовики навмисно обстріляли газопровід в АвдіївціВін також подякував співробітникам «Укртрансгазу», які в надважких умовах, під обстрілами, ризикуючи життям працювали для відновлення газопостачання маріупольцям.

Постачання газу до Маріуполя та Бердянська щойно поновлено. Укртрансгаз достроково завершив ремонтні роботи на пошкоджен... Posted by Арсеній Яценюк on Sunday, June 14, 2015

Раніше УНІАН повідомляв, що на Донеччині в результаті обстрілу бойовиками пошкоджено газопровід. Про це повідомив начальник ГУ МВС України в Донецькій області В'ячеслав Аброськін на своїй сторінці в Facebook.

Внаслідок цього Маріуполь, Бердянськ і Волноваха залишилися без газу.