Нафта продовжує дешевшати на тлі зміцнення долара

На світових торгах у понеділок, 15 червня, ціни на нафту продовжили зниження, цього разу на тлі зміцнення долара, передає Reuters.

Так, з початку торгів вартість липневих ф'ючерсів на північноморську суміш Brent впала на 0,58% - до 63,55 долара за барель, липневих ф'ючерсів WTI - на 0,35%, до 59,75 долара за барель.

Читайте такожСША повернули собі звання світового лідера з видобутку нафтиНа світовому фінансовому ринку долар зміцнюється по відношенню до євро через безрезультатне завершення переговорів Греції і кредиторів в Брюсселі. З початку торгів курс євро знизився до 1,1214 долара з 1,1267 долара за євро. Індекс долара (курс долара до кошика шести валют країн - основних торгових партнерів США) зріс на 0,18% - до 95,27 пункту.

Тиск на ціни також надає виход з ринку спекулятивних інвесторів, який може посилитися після 30 червня - строку, до якого США, Велика Британія, Франція, Німеччина, Росія і Китай спробують домовитися щодо іранської проблематики.