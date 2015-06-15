В українських сховищах вже більше 11 мільярдів кубів газу

Запаси газу в українських підземних сховищах газу (ПСГ) з 6 до 13 червня збільшилися на 3,6%, або на 384 млн кубометрів, - до 10,997 млрд кубометрів, йдеться у повідомленні оператора газотранспортної системи України компанії «Укртрансгаз».

При цьому в компанії уточнили, що станом на ранок 15 червня в ПСГ міститься близько 11,1 млрд кубометрів «блакитного палива».

Добовий обсяг закачування природного газу в сховища становить близько 60 млн кубометрів.

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Як повідомляв УНІАН, Україна в 2015 році планує закачати в підземні сховища 13,879 млрд куб. м газу для проходження опалювального сезону 2015-2016 рр. та гарантування безперебійного транзиту російського газу до країн Європейського Союзу.

Відбір природного газу з підземних сховищ у 2015 році заплановано на рівні 8,688 млрд кубометрів.