Енергокомпаніям Ахметова відмовили в отриманні кредиту на 1,6 мільярда гривень

Про це йдеться в повідомленнях компаній на сайті «Державні закупівлі».

«Договір не укладено через недосягнення згоди щодо істотних умов договору між замовником та переможцем торгів», - йдеться в повідомленні.

Відповідно до тендерної документації, раніше «Західенерго» і «Дніпроенерго» за результатами тендерних торгів акцептировали пропозицію «Ощадбанку». Зазначені компанії мали намір залучити кредитні кошти терміном на три роки для поповнення обігових коштів.

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Як повідомляв УНІАН, на початку квітня ДТЕК домовився з 88,59% власниками своїх облігацій на суму 200 млн дол. про реструктуризацію заборгованості.

«ДТЕК Західенерго» і «ДТЕК Дніпроенерго» 25 грудня 2014 року уклали договір з «Ощадбанком» на залучення кредитів на загальну суму 640 млн грн на три роки.

Довідка УНІАН. ДТЕК створений у 2005 році для управління енергетичними активами групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ, Донецьк) Ріната Ахметова.

«ДТЕК Дніпроенерго» - один із провідних виробників електроенергії та тепла в Україні. У складі компанії знаходяться три ТЕС в Запорізькій та Дніпропетровській областях з встановленою потужністю 8 185 МВт. Частка ДТЕК у статутному капіталі компанії становить 72,9%.

«ДТЕК Західенерго» має в своєму складі три ТЕС у Львівській, Івано-Франківській та Вінницькій областях. Встановлена потужність електростанцій компанії – 4 707 МВт. Частка ДТЕК спільно з афілійованими компаніями в статутному капіталі становить 70,91%.