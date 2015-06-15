Українські ТЕС скоротили споживання вугілля на 23%

Українські теплоелектростанції в січні-квітні 2015 року знизили споживання вугілля порівняно з аналогічним періодом 2014 року на 23,3% - до 9,544 млн тонн.

Про це йдеться у звіті, розміщеному на сайті Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.

За даними міністерства, у квітні 2015 року споживання вугілля знизилося порівняно з квітнем 2014 року на 24% - до 2,222 млн тонн.

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Як повідомляв УНІАН, у грудні минулого року в Україні спостерігалися віялові відключення електроенергії, які пов'язані з дефіцитом вугілля енергетичних марок на складах ТЕС через військові дії на Донбасі, де розташована більшість шахт.

За підсумками 2014 року видобуток вугілля в країні знизився на 29,3% - до 44,7 млн тонн, а його споживання на ТЕС скоротилося на 16,4% - до 31,6 млн тонн.