У Вінниці відкрився Європейський тиждень сталої енергетики

У Вінниці за рішенням представництва ЄС в Україні, відбулось відкриття Європейського тижня сталої енергетики.

Як передає кореспондент УНІАН, відкриття Європейського тижня сталої енергетики відбулось сьогодні на Майдані незалежності, що у центрі міста.

Керівник відділу програм "Енергетика, транспорт та навколишнє середовище" представництва ЄС в Україні Вальтер Треттон відзначив, що Вінниця є першим серед усіх міст України у впровадженні енергоефективних технологій та заходів з енергоефективності.

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«Уже вп’яте тиждень сталої енергетики організується в Україні делегацією Європейського Союзу в Україні. Сьогодні відкриття відбувається у Вінниці, яка багато значить в історичному аспекті і яка зараз є моделлю для наслідування передових практик для інших міст України. Вибір у напрямку сталої енергетики – це вибір у напрямку до Європи», - сказав представник ЄС в Україні.

Треттон також прогнозує «енергетичну революцію» в Україні, яка зробить її сильнішою та зміцнить стосунки між Україною та ЄС.

Він зазначив, що в розвиток сектору енергетики в Україні ЄС вже інвестував 40 млн євро. «Україна сама приймала рішення щодо інвестування цих коштів й вирішила інвестувати їх на заміну газових котлів та на термомодернізацію. Це необхідно й цей процес вже в роботі», - сказав представник ЄС в Україні.

Окрім того, за словами Треттона, наприкінці цього року в Україні має розпочатись новий проект, в рамках якого житловому сектору України будуть надані 15 млн євро й проект надання технічної допомоги. Мета цього проекту – зробити спроможним житловий фонд України впровадити заходи з енергозбереження.

Виконуючий обов’язки вінницького міського голови Сергій Моргунов під час відкриття зазначив, що «енергоефективність – це не дань моді, а в перше чергу – це енергонезалежність та економія коштів».

«Наразі Вінниця працює зі Швейцарією щодо якісного забезпечення теплом та гарячою водою у місті. У Вінниці відбулось впровадження транспортної реформи, яка дала можливість більше користуватись електроенергією, а не паливом; проводяться заходи щодо енергозбереження будинків соціального напрямку; відбулась й заміна усіх лампочок на енергоефективні. Проведені заходи дають економію електроенергії, газу, скорочення парникових викидів. Ми сьогодні знаходимось на шляху, щоб кожен вінничанин міг в комплексі витрачати на 20-25% менше коштів на енергоресурси, ніж це було у 2011 році», - сказав Моргунов.

За його словами, наразі у Вінниці відпрацьовано стратегічний як короткостроковий, так і довгостроковий план щодо усіх заходів по енергоефективності та енергозбереженню.

По завершенню урочистого відкриття з центральної площі міста стартував велопробіг під символічною назвою «Заряджайся позитивом».

Впродовж п’яти днів у місті відбудуться різні заходи, що матимуть на меті привернути увагу мешканців до питань енергоефективності та енергозбереження. Відвідувачі матимуть змогу дізнатися як заощаджувати енергію та захищати довкілля, для дітей проводитимуться навчальні ігри, що продемонструють можливості використання відновлюваної енергії в повсякденному житті; в рамках акції «Родинний сад» кожен зможе посадити дерево, а також побувати на екскурсіях до комунальних підприємств міста.

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У рамках Тижня також відбудеться низка вуличних акцій, тематичні виставки, майстерні та презентації. В центрі міста працюватиме три майданчики «Екомістечко», «Енергомістечко» та «Веломістечко».

Довідка УНІАН. Європейський тиждень сталої енергетики – це ініціатива ЄС, започаткована 2006 року. У 2011 році Україна долучилась до Тижня сталої енергетики вперше. У 2010 році Вінниця приєднались до Угоди мерів, а саме до масштабної ініціативи європейської комісії згідно якої міські ради, регіональні ради беруть на себе спільне зобов’язання щодо впровадження усіх процесів з енергоефективності. В 2011 році Вінниця стала ініціатором підготовки відповідних документів для отримання Європейської енергетичної відзнаки.