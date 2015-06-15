Демчишин не виключає можливості створення міжнародного консорціуму з управління "Енергоатомом"

Про це він сказав в інтерв'ю виданню Forbes.

"У середньостроковій перспективі можливе створення міжнародного консорціуму з управління "Енергоатомом" з європейськими та/або американськими інвесторами", - сказав Демчишин.

При цьому він припустив, що певну частку компанії можна буде продати для того, щоб з'явився новий, більш ефективний власник, який допомагатиме державі керувати цим активом.

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Як повідомив журналістам під час прес-ланчу 5 червня президент «Енергоатому» Юрій Недашковський, у компанії розроблений проект закону, в якому досить гнучко прописані умови корпоратизації «Енергоатому» з урахуванням міжнародного досвіду.

«Ми бачимо, що це має бути нормальне акціонерне товариство, з наглядовою радою з гідних людей зі світовим ім'ям, які мають досвід в атомній галузі. Акції такого АТ можуть бути передані в управління таким компаніям, як Areva або Westinghouse - реальним гравцям на світовому ринку», - зазначив Недашковський.

На його думку, на першому етапі корпоратизації всі 100% акціонерного товариства мають залишатися під контролем держави, при цьому втручання чиновників у процес діяльності компанії буде мінімальним.

«Сенс АТ у тому, що власник відділений від керуючих. Ми хочемо згадувати наших держчиновників тільки у питаннях податків або читаючи новини. А зараз ми будь-який чих погоджуємо - зарегульовано все до неможливості», - сказав очільник «Енергоатому».

Довідка УНІАН. Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» - найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва близько 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.