Нафта дорожчає на очікуваннях тропічного шторму на узбережжі Техасу

На світових торгах у вівторок, 16 червня, ціни на нафту ростуть на тлі прогнозу метеорологів про ймовірність тропічного шторму на узбережжі нафтовидобувного американського штату Техас, передає Reuters.

Так, з початку торгів ф'ючерси на Brent подорожчали на $0,27, до $64,22 за барель, ф'ючерси на WTI - на $0,62, до $60,14.

Читайте такожБензин в Україні при зростанні акцизу може подорожчати до 30 гривеньТропічний шторм, за прогнозами, може досягти узбережжя Техасу вже у вівторок. Уздовж узбережжя Мексиканської затоки в цьому штаті знаходиться понад 45% нафтопереробних і близько половини газопереробних потужностей США.

У зв'язку з швидким зростанням цін на американський еталон, різниця в цінах Brent і WTI скоротилася до мінімуму з квітня.