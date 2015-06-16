Нафта дорожчає на очікуваннях тропічного шторму на узбережжі Техасу
Ціна на Brent піднялася до $64,22 за барель.
На світових торгах у вівторок, 16 червня, ціни на нафту ростуть на тлі прогнозу метеорологів про ймовірність тропічного шторму на узбережжі нафтовидобувного американського штату Техас, передає Reuters.
Так, з початку торгів ф'ючерси на Brent подорожчали на $0,27, до $64,22 за барель, ф'ючерси на WTI - на $0,62, до $60,14.
Читайте такожБензин в Україні при зростанні акцизу може подорожчати до 30 гривеньТропічний шторм, за прогнозами, може досягти узбережжя Техасу вже у вівторок. Уздовж узбережжя Мексиканської затоки в цьому штаті знаходиться понад 45% нафтопереробних і близько половини газопереробних потужностей США.
У зв'язку з швидким зростанням цін на американський еталон, різниця в цінах Brent і WTI скоротилася до мінімуму з квітня.