Голова "Енергоатома" і радник міністра енергетики США обговорили проходження зими

Голова Національної атомної енергогенеруючої компанії «Енергоатом» Юрій Недашковський і старший радник міністра енергетики США з міжнародних питань Вільям Брайан 12 червня в Києві обговорили деталі Національного плану реагування на надзвичайні ситуації в паливно-енергетичному комплексі України на 2015-2016 роки, який розробляє Міністерство енергетики та вугільної промисловості України за сприяння Міністерства енергетики США.

Згідно з повідомленням прес-служби НАЕК, під час зустрічі Брайан зазначив, що «Енергоатом» зіграв дуже важливу роль у підготовці аналогічного плану на 2014-2015 роки.

«Енергоатом» надав нам великий обсяг інформації, яка була врахована в плані. Як мені відомо, відповідно до рекомендацій, викладених у документі, «Енергоатом» вже виконав конкретні заходи з модернізації своїх процедур для конкретних атомних станцій», - сказав радник міністра енергетики США.

При цьому він повідомив, що 10 червня брав участь у зустрічі прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка та міністра енергетики США Ернеста Моніз, на якій голова українського уряду відзначив важливість продовження роботи над створенням цього плану і пообіцяв повну підтримку з боку Кабміну.

«На цій зустрічі прем'єр-міністр підкреслив велике значення «Енергоатома» для української електроенергетики, оскільки частка АЕС може скласти до 58-60% від загального обсягу виробництва електроенергії в Україні на тлі дефіциту вугілля для теплових електростанцій», - додав Брайан.

За його словами, в липні до України прибуде група у складі приблизно 20 експертів з США, Канади та Євросоюзу, які на базі антикризового плану минулого року повинні розробити новий план з оновленими даними.

«Ми дуже розраховуємо на допомогу фахівців «Енергоатому» в розробці плану з підготовки до зими. В ході цієї роботи у «Енергоатома» з'явиться можливість вказати на білі плями в плані, які потрібно заповнити. Можливо, це будуть проблеми фінансування, питання регуляторного або законодавчого характеру. З усіх цих питань ми готові надати допомогу», - підсумував Брайан.

У свою чергу Недашковський подякував раднику міністра енергетики США за допомогу, яку уряд США надає українському паливно-енергетичному сектору. При цьому він зазначив, що «Енергоатом» зацікавлений у наданні актуальної інформації, яка була б відображена у плані.

«Я кажу про ті заходи, які стосуються безпосередньо «Енергоатома» в загальному пакеті антикризових енергетичних заходів», - сказав Недашковський.

При цьому він нагадав, що минулого року спільно зі своїми колегами з компанії «Укренерго», оператора енергетичної системи країни, співробітники «Енергоатома» відпрацювали протиаварійні заходи на випадок блекаут (аварії в енергосистемі).

«Тому можу сказати, що в Україні вже досить непогано організована робота з підготовки до роботи енергосистеми в кризових умовах. Впевнений, документ, яку ми створимо, допоможе нам успішно пройти наступний опалювальний сезон», - підкреслив президент «Енергоатома».

Довідка УНІАН. Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.