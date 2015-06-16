"Надра України" активізувала діяльність завдяки поверненню незаконно відчуженого майна – Климович

Національна акціонерна компанія «Надра України» активізувала діяльність завдяки збільшенню доходів від оренди свого майна, а також повернення незаконно відчужених часткою в Сахалінському газовому родовищі (Харківська обл.), які раніше перебували у власності компанії «Голден Деррік» екс-міністра енергетики Едуарда Ставицького.

Про це в коментарі УНІАН заявив голова правління «Надра України» Ярослав Климович, підбиваючи підсумки свого першого року роботи на посаді.

«Повернення в державну власність часток з видобутку газу на Сахалінському родовищі і перегляд умов договору оренди майна компанії забезпечили доходи, завдяки яким збільшено обсяги сплати обов'язкових платежів у державний бюджет, фонди соціального страхування та активізована діяльність дочірніх підприємств», - сказав Климович.

Він зазначив, що з липня 2014 року «Надра України» поступово відновила проведення припинених у 2010-2013 роках робіт на об'єктах, що перебували у простої через відсутність фінансування. В результаті показник валового прибутку зріс у другому півріччі 2014 року порівняно з першим півріччям на 30% і склав за підсумками 2014 року 48,1 млн грн. При цьому 2014 рік компанія закінчила з чистим прибутком у розмірі 479 тис. грн, що дозволило спрямувати в державний бюджет половину прибутку на виплату дивідендів.

Також голова правління «Надра України» розповів, що за останній рік компанія виділила понад 7 млн грн фінансової допомоги дочірнім підприємствам, що дозволило в 1,5-2 раза погасити на окремих підприємствах створену в попередні періоди заборгованість з оплати праці та пов'язаних з нею обов'язкових платежів.

«Крім того, зусиллями НАК «Надра України» дочірні підприємства були забезпечені обсягами робіт на суму близько 23 млн грн, що стало вагомою підтримкою їх господарської діяльності. Вже в цьому році дочірнім підприємствам направлено близько 3 млн. грн», - зазначив Климович.

При цьому він повідомив, що перегляд умов договорів оренди майна компанії призвів до збільшення відповідних доходів вдвічі – до 18 млн грн щорічно.

«У найближчій перспективі відбудеться укладення договорів, які передбачають можливість додаткових щомісячних надходжень ще на 0,5 млн грн», - додав голова правління компанії.

Він також розповів, що аналіз ефективності роботи договорів про спільну діяльність призвів до збільшення доходів від розподілу частини чистого прибутку зазначених договорів майже вдвічі, що також позитивно вплинуло на кінцевий фінансовий результат діяльності компанії. Климович підкреслив, що тільки за липень-грудень 2014 року компанія отримала понад 3 млн грн доходів від розподілу прибутку в договорах про спільну діяльність.

Разом з тим голова правління компанії повідомив про те, що в рамках договору між «Надра України», а також компаніями Кадоган Юкрейн Холдінгз Б. У. і Енні Юкрейн Холдінгз Б. В. було проведено переоснащення дочірнього підприємства «Укрнаукагеоцентр» новітнім лабораторним обладнанням на суму понад 20 млн грн, що дало можливість доукомплектувати його лабораторію до світового рівня.

Крім того Климович зазначив, що нещодавно за підтримки «Надра України» між дочірнім підприємством «Західукргеологія» та компанією «Трубопласт» був укладений договір на будівництво свердловини № 4 – Північно-Зарічнянська. За його словами, виконання вищевказаного замовлення дозволить «Західукргеології» зміцнити свої позиції на ринку геологорозвідувальних робіт.

У той же час голова правління «Надра України» підкреслив, що позитивну динаміку діяльності компанії вдається зберегти в умовах зниження державного замовлення: валовий прибуток становить 4,8 млн грн, а за кілька місяців цього року до держбюджету вже виплачено більше 10 млн грн.

При цьому Климович вважає, що «для задоволення потреб держави в нарощуванні мінерально-сировинної бази на законодавчому рівні слід вирішити питання привабливості для інвестора".

«Енергетичну незалежність можна забезпечити лише за умови безперебійного інвестування галузі», - сказав голова правління, уточнивши, що фахівці компанії враховують це питання під час роботи над новою редакцією Кодексу про надра.

Разом з тим Климович підкреслив, що на наступне півріччя і надалі для «Надра України» пріоритетними залишаються питання роботи з потенційними інвесторами і збільшення доходів, які забезпечать реструктуризацію боргу заробітних плат на дочірніх підприємствах.

Довідка УНІАН. Національна акціонерна компанія "Надра України" є провідною компанією в сфері геологорозвідувальних робіт в Україні та володіє 20 спеціальними дозволами на користування нафтогазоносними надрами (ресурсна база яких становить 47 млн тонн умовного палива), 120 свердловинами на відновлення, 16 першочерговими ділянками під бурові роботи на нафту і газ, 40 ділянками для проведення сейсмічних досліджень. Крім того, розроблені 23 бізнес-проекти на перспективні ділянки надр.

До складу компанії входять 13 геологорозвідувальних і спеціалізованих підприємств.