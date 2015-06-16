У "Газпромі" відмовилися назвати ціну газу для Китаю - контракт ще не підписаний

"Газпром" поки вважає недоцільним розкривати формулу ціни поставок газу в Китай західним маршрутом, повідомила під час конференції генеральний директор ТОВ "Газпром експорт" Олена Бурмістрова, передає Прайм.

"Напевно, було б недоцільно зараз давати чітку відповідь на це питання, тому що комерційні переговори щодо західного маршруту увійшли в активну стадію, і це (ціноутворення на газ - ред.) є комерційною таємницею", - сказала Бурмістрова.

"Я б вважала за краще не коментувати сьогодні, як буде фіксуватися ціноутворення, оскільки контракт не підписаний, ведуться інтенсивні переговори, давати оцінки недоцільно. Що стосується формули розрахунків, вона може складатися з кошика валют, вона може бути будь-якою, але питання фіксації ціни буде визначене в момент виходу на підписання", - додала голова "Газпром експорту".

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"Газпром" і CNPC 8 травня підписали угоду про основні умови трубопровідних поставок природного газу з Росії до Китаю західним маршрутом. Даний маршрут передбачає поставку в Китай газу з родовищ Західного Сибіру обсягом 30 мільярдів кубометрів в рік. Передбачається, що постачання газу будуть здійснюватися газопроводом "Алтай".