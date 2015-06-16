СБУ вилучила у менеджера "Енергоатома" документи про діяльність посередників у 90-ті роки

Згідно з повідомленням, 12 червня СБУ повідомила про обшук в офісних приміщеннях «Енергоатому» і приватних будинках окремих керівників підприємства. При цьому через неповну подачу СБУ фактів щодо вилучених під час обшуків документів відбулося спотворення цієї інформації в ЗМІ.

«Вилучено не «документи, що свідчать про використання посадовими особами державного підприємства офшорних схем під час постачання свіжого палива для АЕС України» (як про це повідомляли в СБУ), а документи про діяльність в атомній енергетиці компаній-посередників в період 90-х років минулого століття», - зазначили в «Енергоатомі».

Прес-служба уточнює, що обшук був проведений у двох квартирах директора «Атомкомплект» Валерія Василькова (в одній з квартир проживає він, в іншій - мати), а також на його дачній ділянці.

У повідомленні нагадується, що практика посередників у розрахунках на енергоринку України в 90-ті роки була надзвичайно поширеною, оскільки розмір грошових розрахунків за електроенергію в ті часи становив близько 4%. Тільки в другій половині 2000 схему взаємозаліків на енергоринку зруйнували, що дозволило залучити в галузь «живі гроші».

При цьому в компанії відзначили, що діяльність згаданих компаній-посередників стосувалася виключно розрахунків за поставлене за прямими контрактами свіже ядерне паливо (з російською «ТВЕЛ») і вивіз відпрацьованого ядерного палива (з Гірничо-хімічним комбінатом і Новосибірським заводом хімконцентратів), а не в «офшорних схемах» поставок ядерного палива і вивозу відпрацьованого, як повідомляють в СБУ.

«Ця практика повністю припинилася щодо свіжого ядерного палива - у 2000 році, щодо відпрацьованого - в 2001 році», - зазначили в «Енергоатомі».

Також повідомляється, що вилучені у Василькова документи стосуються його діяльності в 1998-2000 роках, коли він не працював в «Енергоатомі».

«Більшість цих документів не мають стосунку до« Енергоатому », - підкреслили в прес-службі, додавши, що кримінальне провадження, за даними СБУ, порушено за фактами, що мали місце в 2013 році, коли Васильків також не виконував обов'язки директора «Атомкомплекту».

В «Енергоатомі» нагадали, що діяльність компанія є відкритою, публічною і прозорою, оскільки це найважливіші вимоги до діяльності оператора АЕС.

«Наполегливо просимо уникати інформаційних спекуляцій, оскільки це дає зайвий привід проросійським силам в Україні впливати на реалізацію міжнародних проектів, спрямованих на зменшення енергетичної залежності України», - зазначили в прес-службі «Енергоатома».

Довідка УНІАН. Держпідприємство «НАЕК« Енергоатом »- найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва близько 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.