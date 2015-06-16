"Енергоринок" хоче залучити кредити на 1,1 мільярда гривень

Державне підприємство «Енергоринок», оператор гуртового ринку електроенергії України оголосило тендер на залучення трьох кредитів на загальну суму 1,1 млрд грн терміном на 1 рік.

Про це йдеться в повідомленні підприємства, опублікованому на сайті «Державні закупівлі».

Згідно з повідомленням, підприємство планує залучити два кредити на 400 млн грн, і один – на 300 млн грн.

«Енергоринок» має намір залучити позику з метою здійснення розрахунків з енергогенеруючими компаніями для підтримки останніми 100% розрахунків з вугільними підприємствами.

Кінцевий термін подачі заявок на участь у тендері та розкриття пропозицій – 2 і 7 липня 2015 року (на 400, а також 400 і 300 млн грн відповідно).

Як повідомляв УНІАН, «Енергоринок» 31 березня уклав договір з «Ощадбанком» на залучення двох кредитів на суму 500 млн грн строком на 1 рік.

У січні-березні 2015 року підприємство збільшило чистий прибуток у порівнянні з аналогічним періодом 2014 року в 3,9 разу - до 51,7 млн грн до 13,1 млн грн

Довідка УНІАН. Держпідприємство "Енергоринок" виконує роль гуртового постачальника електричної енергії, розпорядника системи розрахунків гуртового ринку електричної енергії України.

«Енергоринок у 2014 році скоротив чистий прибуток порівняно з 2013 роком в 2,3 разу - до 21,8 млн грн з 50 млн грн.