Вінниця отримала Європейську енергетичну відзнаку

Як передає кореспондент УНІАН, дану відзнаку вручив посол Швейцарії в Україні Крістіан Шьоненбергер виконуючому обв’язки Вінницького міського голови Сергію Моргунову сьогодні під час проведення дев’ятої міжнародної конференції «З Угодою мерів до енергонезалежності: виклик прийнято» за участі мерів різних міст України.

Вінниця стала першим містом на пострадянському просторі, яке отримало подібну відзнаку.

Посол Швейцарії в Україні зазначив, що Вінниця – це один з регіонів України, який приваблює швейцарців.

«Якщо приймаюча сторона тісно та ефективно співпрацює з грантером – це не може не приваблювати інших інвесторів до цього міста. Існування багатьох спільних проектів як із Вінницьким регіоном, так і з Вінницею вже є ознакою того, що співпраця є ефективною та результативною», - сказав Шьоненбергер.

За словами в.о. Вінницького міського голови, отримана відзнака – це результат роботи команди, розпочатої ще з 2011 року, коли будучи мером Вінниці Володимир Гройсман ініціював процес щодо забезпечення енергоефективності і сталого енергетичного розвитку міста.

«Для отримання відзнаки Вінниці необхідно було виконати 79 заходів і не тільки в питанні заміни котельні чи ремонту теплотраси, а й в питанні модернізації та реформування транспортної системи міста, економії електроенергії, початку вирішення ряду екологічних проблем, в тому числі роботи по модернізації твердих побутових відходів. І це тільки початок тих процесів, які нам ще потрібно реалізувати. Тому відзнака для нас – велика честь і велика відповідальність», - сказав Моргунов.

Він зазначив, що місто має план дій сталого енергетичного розвитку до 2020 року. Моргунов також сказав, що місто й надалі хотіло б співпрацювати зі Швейцарією в напрямку продовження проектів, які реалізуються у місті по модернізації системи теплозабезпечення, проектів щодо просторового розвитку Вінниці, а також щодо подальшої модернізації і реформування системи транспортного забезпечення.

Також, за словами в.о мера Вінниці, на сьогодні достатньо актуальне питання відносно економії не тільки газу, а й електроенергії, тому що перехід із газу на електроенергію збільшує навантаження на енергосистему.

«Головне – в рамках виконання заходів для отримання Європейської енергетичної відзнаки ми навчились по різним галузям ефективно взаємодіяти і це важливо, тому що працює уся команда, спільними зусиллями якої й можливе досягнення високих результатів», - додав Моргунов. Як повідомляв УНІАН, У Вінниці 15 червня за рішенням представництва ЄС в Україні, відбулось відкриття Європейського тижня сталої енергетики. Впродовж п’яти днів у місті відбудуться різні заходи, що матимуть на меті привернути увагу мешканців до питань енергоефективності та енергозбереження. В центрі міста працює три майданчики «Екомістечко», «Енергомістечко» та «Веломістечко».

Довідка УНІАН. Європейський тиждень сталої енергетики – це ініціатива ЄС, започаткована 2006 року. Україна долучилась до Тижня сталої енергетики вперше у 2011 році.

У 2010 році Вінниця приєднались до Угоди мерів, а саме до масштабної ініціативи європейської комісії згідно якої міські ради, регіональні ради беруть на себе спільне зобов’язання щодо впровадження усіх процесів з енергоефективності. В 2011 році Вінниця стала ініціатором підготовки відповідних документів для отримання Європейської енергетичної відзнаки.