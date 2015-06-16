ЄК розраховує, що тристороння зустріч щодо газу відбудеться до середини липня

Про це повідомило РІА Новини джерело в керівництві ЄК.

"Ми поки ще не призначили дату зустрічі. У нас пройшла технічна зустріч, ми перебуваємо в контакті з обома сторонами — Росією та Україною. Ми сподіваємося провести зустріч на політичному рівні за участю віце-президента Єврокомісії до середини липня", — сказав співрозмовник агентства.

Відповідаючи на питання про те, чи сподівається ЄК прийти до вирішення до середини липня, він зазначив: "Так. Я не можу цього, звичайно, гарантувати, але це мета зустрічі на політичному рівні".

Джерело розповіло, що на даний момент не плануються також і додаткові тристоронні зустрічі з питань поставок російського газу до України на технічному рівні.

"У нас не заплановано технічних зустрічей, ми плануємо зустріч на політичному рівні", — сказав він.

Відповідаючи на питання про те, що зараз відбувається в рамках підготовки до цієї політичної зустрічі, співрозмовник агентства сказав: "Я думаю, що у обох сторін ще йдуть розмови, зокрема, за такими ознаками, як ціна енергії, обсяги".

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Як повідомляв УНІАН, в російському газовому гігантові "Газпром" заявили, що ціна газу для України без знижки в третьому кварталі становитиме 287,15 дол. за тисячу куб. м, у четвертому - 262,5 дол. за тис. куб м, питання знижки обговорюється.

1 квітня «Нафтогаз» і «Газпром» підписали тримісячний контракт на постачання російського газу до України за ціною 248 дол. за тис. кубометрів.