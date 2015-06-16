"Енергоатом" хоче залучити кредит для закупівлі устаткування на Запорізьку АЕС

Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» оголосила тендер на залучення 11,6 млн євро, які планується направити на закупівлю приводів ШЕМ-М і спецінструментів для шостого блоку Запорізької АЕС.

Про це йдеться в повідомленні компанії, розміщеному на сайті «Державні закупівлі».

Згідно з повідомленням, кредитні кошти планується залучити строком на шість років з моменту підписання кредитної угоди. Очікувана вартість закупівлі становить 102,6 млн грн.

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Довідка УНІАН. Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.