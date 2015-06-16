У Чорнобильській зоні запрацювало сховище радіоактивних відходів

Про це повідомила прес-служба посольства Великобританії, уточнивши, що кошти на проект зі спорудження сховища в розмірі 11,3 млн фунтів стерлінгів надійшли від Міністерства енергетики та змін клімату Великобританії, а також були доповнені грантом від Європейського Союзу в розмірі 2 млн євро.

Згідно з повідомленням, проектування сховища почалося в 2008 році, а будівництво - в 2011 році. При цьому завершили і здали проект на початку 2015 року.

«Цей проект є складовою широкої програми в рамках Глобального партнерства проти розповсюдження зброї і матеріалів масового ураження. Близько 300 тис. джерел випромінювання, які використовуються в машинобудуванні, будівництві та інших галузях, будуть безпечно зберігатися в ньому відповідно до міжнародних стандартів радіоактивної і фізичної безпеки», - підкреслили в прес-службі.

При цьому в повідомленні наголошується, що відкриття сховища 16 червня знаменує його формальну передачу Державному агентству України з управління зоною відчуження, яке буде відповідати за експлуатацію сховища і перевезення відпрацьованих радіоактивних джерел з інших наявних сховищ, розташованих у різних місцях України, у нове централізоване сховище.

Сховище вже готове прийняти відпрацьовані джерела іонізуючого випромінювання, які на даний момент знаходяться в сховищах підприємств державної корпорації «Українське державне об'єднання «Радон», розташованих в Києві, Харкові, Донецьку, Дніпропетровську та Одесі.

У повідомленні наводяться слова посла Великобританії в Україні Саймона Сміта, який відзначив важливість цього об'єкту для збільшення безпеки при зберіганні відпрацьованих радіоактивних матеріалів.

"Відкриття цього нового сховища в Чорнобильській зоні відчуження принесе значні переваги у вигляді тривалого зберігання відпрацьованих радіоактивних матеріалів. Крім того, це допоможе зменшити загрозу нелегального обігу радіоактивних речовин та ризики їх потрапляння в руки терористів, а також ризики, пов'язані з впливом на навколишнє середовище», - сказав Сміт, виступаючи на церемонії офіційної передачі нового сховища українській стороні.

При цьому він підкреслив, що Великобританія надає великого значення роботі з міжнародним співтовариством з метою підвищення ефективності управління і транспортування радіоактивних джерел в Україні.

Як повідомляв УНІАН, будівництво Централізованого сховища відпрацьованих джерел випромінювання було розпочато у жовтні 2011 року.

На той момент очікувалося, що об'єкт буде введений в експлуатацію в кінці 2012 – початку 2013 року.