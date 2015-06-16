У Брюсселі сподіваються на підписання газового протоколу між Москвою та Києвом у липні

Як повідомляє власний кореспондент УНІАН, про це у вівторок в Брюсселі в Європейському парламенті повідомив представник Зовнішньої служби ЄС Гуннар Віганд.

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"Ми сподіваємося, що дуже скоро ми зможемо підписати разом з українським та російським міністрами з енергетичних питань, а з нашого боку - віце-президентом Шевчовичем, тристоронній протокол, який забезпечить безпеку подальших газових поставок та закриє період до винесення Стокгольмом рішення. Ми сподіваємося, що підписання відбудеться у липні", - сказав він.

Крім того, він повідомив, що продовжуються консультації з питання виконання поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі. "Чітко заявлено, що виконання зони вільної торгівлі розпочнеться з 1 січня 2016 року, що було сприйнято Російською Федерацією, і ми шукаємо правильного шляху, щоб використати гнучкість, яка існує в Угоді, щоб вирішити занепокоєння Росії", - додав Віганд.