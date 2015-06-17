Ціни на нафту продовжують зростати на тлі статданих зі США

На світових торгах в середу, 17 червня, ціни на нафту слабо ростуть на тлі підвищення попиту при збереженні високого обсягу видобутку, передає Reuters.

Так, з початку торгів ф'ючерси на Brent подорожчали на $0,05, до $63,75 за барель, а ф'ючерси на WTI - на $0,07, до $60,04.

Видобуток нафти в США на цьому тижні досяг нового рекорду, але незабаром почне знижуватися, прогнозують аналітики банку JP Morgan.

Читайте такожОПЕК зберегла квоту на видобуток нафти"Ми очікуємо поступового скорочення видобутку нафти в США з цього місяця, що у поєднанні зі зростанням споживання зробить ринок більш збалансованим у другому півріччі", - йдеться в звіті банку.

Надлишок нафти на світовому ринку зріс більш ніж удвічі з кінця другого кварталу минулого року - до рекордних 2,6 мільйона барелів на добу, згідно з даними Управління енергетичної інформації США. Деякі аналітики, тим не менше, передбачають зростання цін у другому півріччі, очікуючи підвищення попиту і скорочення запасів.

Запаси нафти в США минулого тижня знизилися на 2,9 мільйона барелів, за даними Американського інституту нафти, при прогнозі скорочення на 1,7 мільйона барелів. Звіт про запаси Управління енергетичної інформації буде опубліковано в середу ввечері.