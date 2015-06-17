Міністр енергетики РФ: знижка на газ для Києва може бути менше 30%

Російський міністр енергетики Олександр Новак не виключив, що знижка на поставки російського газу Україні в третьому-четвертому кварталах може бути меншою 30% від контрактної ціни, пише Прайм.

"У нас немає якихось там закритих цифр, що типу тільки або 100 доларів (знижка), або 30%, знижка може бути надана і до 30%... Тому розмір знижки буде визначатися виходячи з економічної доцільності, в першу чергу", - сказав міністр.

"Менше, звичайно", - додав він, відповідаючи на питання, чи може знижка бути менше 30%.

Раніше в червні заступник голови "Газпрому" Олександр Медведєв сказав, що контрактна ціна російського газу для України в третьому кварталі без знижки становитиме 287,15 долара за тисячу кубометрів, у четвертому кварталі — 262,5 долара.

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Постанова уряду РФ про знижку на газ для України на період з 1 листопада 2014 року по 31 березня 2015 року передбачала такий механізм: за контрактної ціни на газ нижче 333,33 долара мито є меншим за 100 доларів і обнуляється, тобто знижка становить 30% контрактної ціни; за ціни вище 333,33 долара мито є більшим за 100 доларів і не обнуляється, а зменшується на 100 доларів.

Знижка на другий квартал була надана окремою постановою уряду РФ, при цьому механізм був збережений. За фактом весь цей період знижка становила 100 доларів на тисячу кубометрів, але якщо в першому кварталі 2015 року вона відповідала приблизно 23% від контрактної ціни, то у другому кварталі - вже 29%.

Як повідомляв УНІАН, Єврокомісія розраховує, що домовленість щодо постачання російського газу до України в осінньо-зимовий період 2015-2016 років може бути досягнута в середині липня.