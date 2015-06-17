Яценюк хоче провести міжнародний аудит енергокомпаній

Про це сказав під час засідання уряду прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк .

«Ми наполягаємо на аудиті тарифів і далі - на аудиті енергетичних компаній, включаючи НАК «Нафтогаз України», «Укртрансгаз», щоб ми дійшли до кожної цифри - амортизацій, інвестицій, витрат, - найбільш прозорий шлях щодо тарифоутворення в країні, - сказав Яценюк. - Кожен громадянин має знати, що при формуванні тарифів ми перевірили всі витрати держкомпаній, всі доходи держкомпаній, ціну на газ, у тому числі ціну на газ власного видобутку. Завдання країни сьогодні - щоб через 10 років Україна була повністю енергонезалежною країною. І щоб ми споживали найменше енергопродуктів».

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Як повідомляв УНІАН, досягнення енергонезалежності є однією з ключових цілей програми роботи уряду та стратегії президента України «2020». Досягти цих цілей планується за рахунок впровадження програм енергоефективності, зниження енергоспоживання, а також диверсифікації поставок енергоресурсів в Україну. Зокрема, щодо газу Україна планує вже найближчим часом довести обсяг поставок газу з одного джерела, особливо з Російської Федерації, до рівня не більше 50%.