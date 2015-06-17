Демчишин назвав дату газової зустрічі Україна-ЄС-Росія

Тристороння зустріч з питання організації поставок газу з Росії в Україну на рівні міністрів енергетики України і Росії за участю єврокомісара з питань енергетики Мароша Шефчовіча відбудеться у період з 26 по 29 червня поточного року, сказав журналістам міністр енергетики України Володимир Демчишин.

«Між 26 і 29 червня. Треба було узгодити дату, незручно було для Шефчовича. Важко було узгодити, але зустріч планується», - сказав Демчишин.

При цьому міністр сказав, що зараз працює технічна група експертів, яка має підготувати остаточний протокол рішень, обов'язкових до виконання.

Демчишин зазначив, що російська сторона виставляє свої умови до протоколу, зокрема, щодо обов'язкового закачування до підземних сховищ близько 19 млрд кубометрів газу. Водночас фіксація такого обсягу, на думку Демчишина, означала б зобов'язання України закупити зазначений обсяг газу безпосередньо у «Газпрому», оскільки технологічно Україна не має поки потужностей для закачування необхідного обсягу за іншими маршрутами.

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Як повідомляв УНІАН, на початку червня Україна за посередництва Європейської комісії досягла попередніх домовленостей з російським газовим монополістом «Газпромом» про продовження умов так званого «зимового пакета» поставок російського газу в Україну. Сторони відзначали, що провели конструктивні переговори щодо спірних газових питань і на рівні експертів підготували протокол рішень про поставки газу, який буде охоплювати весь зимовий сезон 2015-2016 рр.

У квітні «Нафтогаз України» і «Газпром» підписали додаткову угоду до контракту на поставку газу, згідно з яким дію зимового пакета продовжено до кінця червня 2015 року.

Також у квітні очільник «Газпрому» Олексій Міллер заявив, що за умовами домовленостей «Газпром» не потребує сплати штрафів за правилом «бери або плати» за поставки газу у другому кварталі 2015 року, хоча раніше очільник Міненерго РФ Олександр Новак стверджував, що Росія має намір постачати з 1 квітня газ Україні за принципом «бери або плати», який закладено у контракті 2009 року.

Пізніше, в травні, прем'єр-міністр Арсеній Яценюк повідомив, що Україна має намір у 2015 році купувати у Росії не більше 50% необхідного країні обсягу імпортного газу, «навіть у разі зниження ціни на російський газ нижче європейської».