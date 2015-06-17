Російська компанія з будівництва АЕС закриває своє представництво в Україні

Інжинірингова компанія з будівництва об'єктів ядерної енергетики за кордоном «Атомстройекспорт» (входить до російської корпорації «Росатом»), яка планувала брати участь у добудові третього й четвертого енергоблоків Хмельницької АЕС, закриває своє представництво в Україні.

Про це йдеться в повідомленні компанії в парламентській газеті «Голос України».

Згідно з повідомленням, рішення про добровільну ліквідацію представництва 1 червня ухвалила рада директорів компанії. Представництво було зареєстровано в жовтні 2004 року.

При цьому повідомляється, що претензії кредиторів приймаються протягом двох місяців із дня публікації оголошення за юридичною адресою представництва у Славутичі (Київська область).

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Як повідомляв УНІАН, згідно з програмою уряду, Україна планує до 2020 року завершити будівництво двох енергоблоків на Хмельницькій атомній електростанції, фундамент яких було закладено ще за часів СРСР.

Переможцем міжнародного конкурсу з вибору типу реакторної установки для будівництва 3-го й 4-го енергоблоків Хмельницької АЕС у жовтні 2008 року стала російська компанія «Атомстройекспорт». У конкурсі крім «Атомстройекспорту», брали участь американська Westinghouse і південнокорейська KEPCO.

Голова «Енергоатому» Юрій Недашковський наприкінці 2014 року заявив, що Україна має намір денонсувати угоду з Росією через відсутність із боку останньої якихось зрушень у реалізації цього проекту. Замінити «Росатом» у реалізації проекту добудови енергоблоків на Хмельницькій АЕС може чеська Skoda.