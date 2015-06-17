"Енергоатом" очолив рейтинг прозорості держкомпаній

Згідно з повідомленням, для оцінки були відібрані держпідприємства, які увійшли в ТОП-100 найбільших компаній України за рівнем доходу за 2013 рік, і компанії, щодо яких уряд запланував провести фінансовий аудит окремих господарських операцій. Оцінка проводилася у березні 2015 року.

У повідомленні наголошується, що «Енергоатом» отримав найбільшу кількість балів серед державних підприємств, які оцінювались у рамках проекту «Прозорість та соціальна відповідальність. Керівництво для державних компаній» Центром «Розвиток корпоративної соціальної відповідальності» за підтримки Посольства Нідерландів в Україні.

Всього «Енергоатом» набрав 39 балів (зі 100 можливих) за оцінку таких критеріїв, як наявність на сайті компанії повної інформації щодо основних аспектів соціальної відповідальності, питання корпоративного управління, трудових відносин, дотримання прав людини, екологічної політики, чесних операційних практик, відносини зі стейкхолдерами і розвиток суспільства. Крім того, була проведена оцінка публікації на сайті компанії бізнес-стратегії і стратегії корпоративної соціальної відповідальності, фінансової та КСВ звітності, а також зручності доступу до будь-якої інформації про соціальну відповідальність компанії.

Методологію оцінки прозорості державних компаній розробляла робоча група, в яку увійшли представники приватних і державних компаній, у тому числі «Енергоатома», а також громадських та експертних організацій.

При цьому повідомляється, що в серпні поточного року відбудеться повторне оцінювання прозорості державних компаній, яке покаже прогрес у розвитку держсектора в плані підвищення відкритості та корпоративної соціальної відповідальності.

Довідка УНІАН. Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.