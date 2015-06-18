Ціни на нафту знову падають на статданих зі США

На світових торгах у четвер, 18 червня, ціни на нафту продовжили падіння на тлі статданих зі США щодо запасів палива, передає Reuters.

Так, з початку торгів ф'ючерси на Brent подешевшали на $0,13, до $63,74 за барель, ф'ючерси на WTI - на $0,23, до $59,69.

Запаси бензину та дистилятів у США виросли минулого тижня, але запаси нафти знизилися, за даними Управління енергетичної інформації.

Читайте такожАрктика може стати причиною нового конфлікту Росії із Заходом - WSJКрім цього, курс долара знизився на тлі заяви ФРС США, що американська економіка готова до підвищення процентних ставок ближче до кінця року.

Як відзначають аналітики, ослаблення долара після наради ФРС підтримало ціни на нафту. До кінця тижня ціни будуть незначно коливатися.