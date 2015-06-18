Депутати поки не готові дозволити "Нафтогазу" відбирати майно у боржників

Як передає кореспондент УНІАН, це було зумовлено тим, що ряд фракцій, зокрема “Батьківщина” та “Самопоміч”, заявили, що не голосуватимуть за даний законопроект і при сигнальному голосуванні він не набрав необхідних 226 голосів.

Народний депутат від «Блоку Петра Порошенка» Юрій Соловей зазначив, що даним законопроектом пропонується «не поширювати дію мораторію, встановлену законодавством, на застосування примусової реалізації майна для погашення заборгованості перед НАК “Нафтогаз України” та її дочірніми підприємствами, що здійснювали постачання природного газу на підставі ліцензії”.

В пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що на сьогодні існує низка проблемних питань щодо погашення заборгованості за використаний природний газ, які можливо вирішити шляхом внесення змін до Закону «Про введення мораторію на примусову реалізацію майна». «Так, заборгованість підприємств теплокомуненерго, які належать до державної форми власності (комунальної) або у статутних фондах яких частка держави становить не менше 25 відсотків, перед Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України» становить близько 1,5 млрд грн.

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Проте компанія позбавлена дієвих інструментів щодо стягнення заборгованості та механізмів впливу на підприємства-боржники, на які поширюється дія Закону України «Про введення мораторію на примусову реалізацію майна», зокрема державні (комунальні) підприємства та господарські товариства з державною часткою не менше 25% статутного капіталу», - сказано в документі.