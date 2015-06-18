"Нафтогаз" оголосив конкурс на заміщення посади керівника "Укрнафти"

Про це повідомила прес-служба «Нафтогазу».

«Нафтогаз України» опублікував умови публічного відбору кандидатів на заміщення посади голови правління ПАТ «Укрнафта», - сказано в повідомленні прес-служби.

Згідно з повідомленням, претендент має подати в центральний офіс «Нафтогазу» пакет документів, а саме: заяву про згоду на опрацювання персональних даних, інформацію про претендента, мотиваційний лист, а також додаткові дані щодо освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації.

Термін прийому заяв на участь у конкурсному відборі становить 10 робочих днів з дня публікації оголошення на сайті «Нафтогазу». Про дату проведення конкурсного відбору претендентів, допущених до відбору, буде повідомлено додатково.

Прес-служба уточнює, що склад конкурсної комісії затверджується рішенням правління «Нафтогазу». Термін проведення конкурсного відбору не може перевищувати 50 календарних днів, а умови відбору й критерії визначення переможців затверджуються правлінням «Нафтогазу». При цьому результати конкурсного відбору оприлюднюються на офіційному сайті «Нафтогазу» впродовж п'яти робочих днів з дати прийняття комісією рішення про визначення переможців.

Після цього кандидатури переможців подаються на розгляд і погодження до номінаційного комітету Кабміну, який складається з голів п'яти міністерств: Міненерговугілля, Міністерства економічного розвитку і торгівлі, Мінфіну, Мінагропроду й Мінінфраструктури, а також п'яти незалежних експертів. Відтак рішення номінаційного комітету подається Міністерством енергетики та вугільної промисловості в Кабмін на голосування.

Як повідомляв УНІАН, на початку червня міноритарні акціонери «Укрнафти» заявили, що готові забезпечити проведення конкурсу на посаду голови компанії.

29 травня 2015 року вперше за кілька років відбулося засідання наглядової ради «Укрнафти». Засідання проходило під прицілом телевізійних камер і в присутності журналістів і народних депутатів.

На цьому засіданні наглядова рада «Укрнафти» ухвалила рішення про проведення зборів акціонерів 22 липня 2015 року, на яких буде розглянуто питання виплати дивідендів, а також обрання керівництва компанії.

Раніше голова «Нафтогазу» Андрій Коболєв заявляв про необхідність зміни менеджменту «Укрнафти» і проведення публічного конкурсу на заміщення посади голови нафтовидобувної компанії, в якій державі належить контрольний пакет акцій.

У свою чергу, голова правління «Укрнафти» Пітер Ванхеке заявив, що претензії до нього з боку основного акціонера – «Нафтогазу України» – безпідставні.

В інтерв'ю УНІАН Ванхеке зазначив, що НАК «Нафтогаз України» в особі його вищих посадових осіб вирішив поза будь-якими правилами розправитися з менеджментом «Укрнафти», який спробував притягнути «Нафтогаз» до відповідальності за порушення базових принципів ведення бізнесу.

Крім того, менеджмент «Укрнафти» вказав, що основною перешкодою до виплати дивідендів акціонерам є сам «Нафтогаз», який уже майже рік відмовляється виконувати рішення Вищого госпсуду з повернення «Укрнафті» 2 млрд. куб м. газу або погашення боргу за нього.

Загалом, згідно з аудованою компанією Deloitte&Touche звітністю, «Нафтогаз» у 2005-2013 роках на свій розсуд використав 10 млрд кубометрів газу, які належали «Укрнафті».