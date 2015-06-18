Рада відмовилася посилити незалежність Нацкомісії з тарифів

«За» відповідне рішення проголосували 226 народних депутатів.

Під час представлення законопроекту у парламенті очільник Міністерства енергетики і вугільної промисловості України Володимир Демчишин наголосив на необхідності його прийняття.

«Після 20 років діяльності цього органу ми нарешті підготували закон, який сформує правову базу для його функціонування. В ньому ми визначили повноваження, сформували принципи фінансування, відповідальність цього органу і підзвітність, зокрема й Верховній Раді», - сказав він.

При цьому голова парламентського Комітету з питань паливно-енергетичного комплексу Микола Мартиненко зазначив, що цей законопроект необхідно ухвалити, оскільки зараз президент своїм указом може одноосібно приймати рішення по кожному з членів регулятора.

«Закон дає право створити номінаційну комісію, яка здійснюватиме відбір претендентів – УНІАН) на посаду членів НКРЕКП», - сказав Мартиненко.

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Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів вніс проект закону №2966 про Національну комісію, яка здійснює держрегулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, до парламенту 28 травня. Ним уряд хоче посилити незалежність НКРЕКП від усіх органів державної влади, зробивши жорсткішими вимоги до керівництва комісії, а також надавши регулятору певну фінансову незалежність від держбюджету.

Також у законопроекті наголошується, що голова і члени комісії не мають права проводити зустрічі наодинці з представниками енергетичних компаній. Рішення комісії, згідно з документом, не підлягають погодженню з органами державної влади.

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Документом передбачається, що до складу НКРЕКП входять сім членів. Призначення на посаду членів комісії здійснюється за результатами відкритого конкурсу, який оголошується і проводиться комісією при президентові України. До складу конкурсної комісії входять: дві особи, яких визначає президент України; дві особи, яких визначає Верховна Рада України за поданням голови парламенту; міністр енергетики.

Термін повноважень членів НКРЕКП становить шість років, а голова НКРЕКП обирається членами комісії шляхом таємного голосування і переобирається щодва роки.