"Газпром" хоче побудувати ще один газопровід з РФ до Німеччини

Про це УНІАН повідомили в управлінні інформації російської компанії.

«Сьогодні в рамках XIX Петербурзького міжнародного економічного форуму голова правління ВАТ «Газпром» Олексій Міллер, член правління E. ON SE Клаус Шефер, головний керуючий директор Royal Dutch Shell Бен ван Берден і член правління OMV AG Манфред Ляйтнер підписали Меморандуми про наміри, які передбачають співробітництво всіх зазначених компаній за проектом створення газотранспортної інфраструктури для прямої доставки російського газу європейським споживачам», - йдеться в повідомленні.

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Меморандум відображає наміри сторін реалізувати проект будівництва двох ниток газопроводу від узбережжя Росії через акваторію Балтійського моря до узбережжя Німеччини. Продуктивність нового газопроводу становитиме 55 млрд куб. м на рік.

Підкреслюється, що найближчим часом сторони приступлять до створення спільної компанії для реалізації проекту. Сторони планують використовувати досвід і напрацювання «Норд Стрім АГ», які компанія веде з 2012 року.

Міллер заявив, що з моменту запуску газопроводу «Північний потік» «Газпромом» велася робота з вивчення можливості збільшення пропускної здатності цього маршруту.

«Сьогодні ми разом з нашими партнерами приступаємо до реалізації цього проекту. Створення додаткової транспортної інфраструктури за найкоротшим маршрутом, що з'єднує газові родовища на півночі Росії і ринки Європи, сприятиме підвищенню безпеки та надійності поставок за новими контрактами», - сказав він.

У свою чергу, Берден додав, що природний газ й надалі відіграватиме істотну роль в енергобалансі Європи, тому такі нові проекти важливі для задоволення попиту на енергоносії, особливо беручи до уваги зниження видобутку природного газу в самій Європі.

«Це важливий крок до значного зміцнення безпеки поставок газу до Центральної Європи, і це посилить роль Баумгартена в Австрії як газового хаба. Наше співробітництво з «Газпромом», яке триває майже 50 років, має зробити свій внесок в успіх цього починання, яке послужить подальшій диверсифікації маршрутів поставок енергоносіїв до Європи», - заявив Ляйтнер.

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Як повідомляв УНІАН, 8 жовтня 2012 року, через 30 місяців після старту будівництва, газопровід «Північний потік» (Nord Stream) почав поставку газу двома гілками.

«Північний потік» проходить через акваторію Балтійського моря від бухти Портова (район Виборга) до узбережжя Німеччини (район Грайфсвальда). Газопровід складається з двох ниток завдовжки 1224 км і загальною проектною продуктивністю 55 млрд куб. м газу на рік.

Проект «Північний потік» реалізує спільне підприємство Nord Stream AG. Частки в компанії розподілені таким чином: «Газпром» - 51%, Wintershall Holding і E. ON Ruhrgas - по 15,5%, Gasunie і GDF Suez - по 9%.