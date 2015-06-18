Рада має намір дозволити "Нафтогазу" відчужувати майно боржників
Цей законопроект входить у пакет законопроектів – структурних маяків програми реформ, схваленої ключовим кредитором країни Міжнародним валютним фондом
Верховна Рада України прийняла за основу підготовлений Кабінетом міністрів України проект закону про обмеження мораторію на відчуження майна боржників НАК «Нафтогаз України» і доручила парламентському комітету разом з урядом доопрацювати його до другого читання за скороченою процедурою.
За відповідне рішення проголосували 226 народних депутатів за необхідних 226.
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Голосування відбулося після декількох невдалих спроб. Коментуючи прийняте рішення, голова Верховної Ради Володимир Гройсман зазначив, що тепер у парламентаріїв та уряду є тиждень, щоб внести всі необхідні поправки і підготувати законопроект до голосування.
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Законопроект про обмеження мораторію на відчуження майна боржників НАК «Нафтогаз України» входить в пакет законопроектів – структурних маяків програми реформ, схваленої ключовим кредитором країни Міжнародним валютним фондом.