Рада має намір дозволити "Нафтогазу" відчужувати майно боржників

Верховна Рада України прийняла за основу підготовлений Кабінетом міністрів України проект закону про обмеження мораторію на відчуження майна боржників НАК «Нафтогаз України» і доручила парламентському комітету разом з урядом доопрацювати його до другого читання за скороченою процедурою.

За відповідне рішення проголосували 226 народних депутатів за необхідних 226.

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Голосування відбулося після декількох невдалих спроб. Коментуючи прийняте рішення, голова Верховної Ради Володимир Гройсман зазначив, що тепер у парламентаріїв та уряду є тиждень, щоб внести всі необхідні поправки і підготувати законопроект до голосування.

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Законопроект про обмеження мораторію на відчуження майна боржників НАК «Нафтогаз України» входить в пакет законопроектів – структурних маяків програми реформ, схваленої ключовим кредитором країни Міжнародним валютним фондом.