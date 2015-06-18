Мінекології подало багатомільйонний позов на компанію Ставицького

Міністерство вимагає відшкодувати державі 45 млн грн за неправомірне відчуження у компанії «Надра України» часткою в Сахалінському газовому родовищі.

Про це сьогодні, 18 червня, заявив глава міністерства Ігор Шевченко на брифінгу.

«По частинах ми подали позов (до "Голден Деррік" - УНІАН), здається, на 45 млн грн., про відшкодування шкоди, яка завдана державі», - сказав Шевченко.

При цьому він зазначив, що всі три частки в родовищі, які раніше були відчужені «Голден Деррік», через суди повернуті у власність «Надра України».

Читайте такожСуд зобов'язав компанію екс-міністра Ставицького повернути "Надра України" 25 мільйонів гривеньМіністр повідомив, що держава забрала у «Голден Деррік» 19 ліцензій на видобуток нафти і газу, при цьому він зазначив, що повернення ще однієї ліцензії державі відтягує Вищий адміністративний суд.

«На жаль, вчора (17 червня) Вищий адміністративний суд відклав слухання у цій справі. Напевно, якісь сили впливають на це, тому що справа досить просте і апеляційний суд там все чітко розписав», - сказав Шевченко.

За його словами, наступне засідання суду у цій справі відбудеться 1 липня.

Як повідомляв УНІАН, компанія «Надра України» через суди повернула у свою власність всі часткові участі в Сахалінському газовому родовищі (Харківська обл.), які в період 2010-2013 років були неправомірно відчужені на користь компанії «Голден Деррік».

У «Надра України» було три судові справи щодо повернення державних активів на цьому родовищі. Дві з них компанія виграла в грудні 2014 року, а третю – в січні цього року.

За інформацією Міністерства екології та природних ресурсів, у 2000 та 2003 роках НАК «Надра України» було укладено ряд договорів про спільну діяльність на Сахалінському родовищі. У 2012-2013 роках колишнє керівництво НАК "Надра України" продало фірмі «Голден Деррік» свої частки відразу за трьома договорами. При цьому по одному з договорів компанія повністю розрахувалася, що дозволило розірвати його і повернути активи державі.

26 травня Київський апеляційний госпсуд ухвалив рішення, яким компанія «Голден Деррік» має повернути «Українському геологічному науково-виробничому центру» - дочірньому підприємству державної компанії «Надра України» 25,3 млн грн за невиконані роботи.

Довідка УНІАН. Національна акціонерна компанія "Надра України" є провідною компанією в сфері геологорозвідувальних робіт в Україні та володіє 20 спеціальними дозволами на користування нафтогазоносними надрами (ресурсна база яких становить 47 млн тонн умовного палива), 120 свердловинами на відновлення, 16 першочерговими ділянками під бурові роботи на нафту і газ, 40 ділянками для проведення сейсмічних досліджень. Крім того, розроблені 23 бізнес-проекти на перспективні ділянки надр.

До складу компанії входять 13 геологорозвідувальних і спеціалізованих підприємств.