Яценюк дав вказівку "Нафтогазу" негайно змінити керівництво "Укргазвидобування"

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю і ЗМІ Секретаріату Кабінету міністрів, за результатами аналізу фінансово-господарської діяльності компанії "Укргазвидобування" виявлено, що борги групи компаній народного депутата Ігоря Єремеєва перед цією компанією сягають 373 млн грн.

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Зазначається, що керівництво "Укргазвидобування" не вжило заходів для повернення заборгованості у визначені законом терміни.

Так, Яценюк у телефонній розмові з Єремеєвим повідомив його, що якщо протягом 72 годин ці борги не будуть погашені, правоохоронні органи розпочнуть кримінальні провадження щодо завдання умисної шкоди державі по відношенню до компаній, які контролюються Єремеєвим.

Довідка УНІАН. "Укргазвидобування" - найбільша газовидобувна компанія України, яка в 2014 році добула 15,1 млрд куб. м. природного газу - 70% від обсягу видобутку "блакитного палива" в країні.

За підсумками 2014 року "Укргазвидобування" задекларувала 1,4 млрд грн чистого прибутку. Це в 160 разів більше, ніж в 2013 році, коли чистий прибуток склав 8,9 млн грн.

Навесні 2014 року Генпрокуратура повідомила, що підозрює голову спостережної ради компанії ВЕТЕК Сергія Курченка в розкраданні майна держпідприємства "Укргазвидобування" і завданні збитків державі в розмірі понад 1 млрд грн.

Восени 2014 року правоохоронні органи повідомили, що проводять розслідування проти нового керівництва "Укргазвидобування" на чолі з Сергієм Костюком. Останнього підозрюють у завданні збитків державі через продаж зрідженого газу за заниженими цінами компанії, підконтрольній народному депутату Ігорю Єремеєву.

На початку березня поточного року понад 50 народних депутатів поставили свої підписи під зверненням до перших осіб держави - президента Петра Порошенка, прем'єра Арсенія Яценюка і секретаря Ради нацбезпеки Олександра Турчинова. У ньому депутати просять звільнити голову "Укргазвидобування" Сергія Костюка та його заступника Вадима Шленчака.

На думку депутатів, схеми заробітків на "Укргазвидобування", створені ще при Януковичі, існують досі.