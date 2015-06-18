Міненерго РФ розраховує на збільшення попиту на газ в Україні після виходу економіки з кризи

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він повідомив журналістам.

"Там (в Україні - УНІАН) істотне зниження ВВП, ми бачимо, що багато галузей, які споживали газ, сьогодні простоюють, це стосується нафтогазохімії в першу чергу, менше споживання газу підприємствами, що виробляють електроенергію. Ми бачимо, що у зв'язку з падінням економіки України споживає менше газу", - сказав Новак.

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"На мій погляд - це тимчасове явище, все буде залежати від того, впродовж якого часу українська економіка буде виходити з цієї кризи", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, за січень-травень 2015 року Україна імпортувала 8,8 млрд куб. м природного газу, що на третину менше торішніх показників

Як повідомляв УНІАН, наприкінці квітня 2015 року Кабінет міністрів доручив найбільшому державному енергохолдингу "Нафтогаз України" в поточному році імпортувати з одного джерела не більш як 50% від загального обсягу природного газу.

У 2014 році імпорт газу з Російської Федерації скоротився порівняно з 2013 роком на 44% - до 14,5 млрд кубометрів, тоді як його поставки з ЄС зросли вдвічі - до 5,1 млрд кубометрів.