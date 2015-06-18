АМКУ відкрив справу проти "Лукойл Авіейшн Україна" за завищення цін на авіапаливо в Одесі
Одеське територіальне відділення Антимонопольного комітету України порушило провадження щодо компанії «Лукойл Авіейшн Україна» за завищення ціни на авіаційне паливо для заправки літаків на території міжнародного аеропорту «Одеса».
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції заявив керівник відділення Юрій Кравець.
Він зазначив, що ТОВ «Лукойл Авіейшн Україна» здійснює реалізацію палива на території аеропорту «Одеса» та в низці інших аеропортів України.
«Під час розслідування було проведено аналіз цін, встановлений на паливо, яке реалізовується на територіях аеропортів Одеса, Чернівці, Львів та Дніпропетровськ. Встановлено, що компанія в Одесі реалізує авіаційне паливо для заправки повітряних суден за цінами значно вище, ніж у інших аеропортах», - сказав Кравець.
Читайте такожЯценюк доручив АМКУ «розбити» картельні змови і монополії в енергетиціВін зазначив, що в діях «Лукойл Авіейшн» виявлені порушення у встановленні необґрунтовано високої ціни на авіапаливо. За його словами, дане ТОВ робило виняток лише для одного перевізника - російської авіакомпанії. «Дані маніпуляції порушують правила конкуренції між суб'єктами одного ринку. Дії відповідача можуть створити умови, неприйнятні для здійснення господарської діяльності на ринку авіаційних перевезень через міжнародний аеропорт «Одеса»», - зазначив керівник відділення АМКУ.
За його словами, порушення, допущені ТОВ «Лукойл Авіейшн Україна», також полягають у встановленні різної ціни на паливо, що заборонено ст. 13 Закону України «Про захист економічної конкуренції».
За зловживання монопольним становищем передбачені штрафні санкції в розмірі до 10% від обороту за минулий рік, зазначив Кравець.
В даний час, вищеназване ТОВ продовжує реалізацію авіаційного палива для аеропорту «Одеса». У той же час керівник одеського відділення АМКУ відмовився озвучити ціни на паливо, встановлені компанією в різних аеропортах.
Як повідомили УНІАН в Одеській обласній державній адміністрації, «Лукойл Авиэйшен Україна» реалізовував на території порту авіапаливо по 1,3 тис. дол./тонна.
Як зазначив представник ОДА, департаменту економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації нещодавно вдалося домовитися про зниження ціни на авіапаливо для авіаперевізників у міжнародному аеропорту «Одеса» до 1,05 тис. дол./тонна.