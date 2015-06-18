АМКУ відкрив справу проти "Лукойл Авіейшн Україна" за завищення цін на авіапаливо в Одесі

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції заявив керівник відділення Юрій Кравець.

Він зазначив, що ТОВ «Лукойл Авіейшн Україна» здійснює реалізацію палива на території аеропорту «Одеса» та в низці інших аеропортів України.

«Під час розслідування було проведено аналіз цін, встановлений на паливо, яке реалізовується на територіях аеропортів Одеса, Чернівці, Львів та Дніпропетровськ. Встановлено, що компанія в Одесі реалізує авіаційне паливо для заправки повітряних суден за цінами значно вище, ніж у інших аеропортах», - сказав Кравець.

Читайте такожЯценюк доручив АМКУ «розбити» картельні змови і монополії в енергетиціВін зазначив, що в діях «Лукойл Авіейшн» виявлені порушення у встановленні необґрунтовано високої ціни на авіапаливо. За його словами, дане ТОВ робило виняток лише для одного перевізника - російської авіакомпанії. «Дані маніпуляції порушують правила конкуренції між суб'єктами одного ринку. Дії відповідача можуть створити умови, неприйнятні для здійснення господарської діяльності на ринку авіаційних перевезень через міжнародний аеропорт «Одеса»», - зазначив керівник відділення АМКУ.

За його словами, порушення, допущені ТОВ «Лукойл Авіейшн Україна», також полягають у встановленні різної ціни на паливо, що заборонено ст. 13 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

За зловживання монопольним становищем передбачені штрафні санкції в розмірі до 10% від обороту за минулий рік, зазначив Кравець.

В даний час, вищеназване ТОВ продовжує реалізацію авіаційного палива для аеропорту «Одеса». У той же час керівник одеського відділення АМКУ відмовився озвучити ціни на паливо, встановлені компанією в різних аеропортах.

Як повідомили УНІАН в Одеській обласній державній адміністрації, «Лукойл Авиэйшен Україна» реалізовував на території порту авіапаливо по 1,3 тис. дол./тонна.

Як зазначив представник ОДА, департаменту економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації нещодавно вдалося домовитися про зниження ціни на авіапаливо для авіаперевізників у міжнародному аеропорту «Одеса» до 1,05 тис. дол./тонна.