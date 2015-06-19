У Болівії відкрито вперше за 23 роки розробок нове родовище нафти

Уряд Болівії збирається відкрити для нафторозробки 8 з 23 національних парків країни у зв'язку з першим за 23 роки виявленням нового родовища нафти, передає «Газета.Ru» з посиланням на La Prensa.

Знахідка дозволить країні потроїти запаси чорного золота. За даними влади, нове родовище містить 28 млн барелів нафти. За словами президента країни Ево Моралеса, це може принести економіці країни до $1,7 млрд.

Читайте такожСША повернули собі звання світового лідера з видобутку нафтиВідзначається, що проти робіт в національних парках протестує Болівійське співтовариство корінних народів. Представники організації мають намір звернутися в суд.