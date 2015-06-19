Ціни на нафту продовжують знижуватися на тлі прогнозів щодо видобутку в США

На світових торгах у п'ятницю, 19 червня, ціни на нафту знижуються на тлі прогнозів підвищення видобутку сланцевої нафти в США вже в цьому році, передає Reuters.

Так, з початку торгів ф'ючерси на Brent подешевшали на $0,12, до $64,14 за барель, а ф'ючерси на WTI - на $0,24, до $60,21.

Читайте такожСаудівська Аравія може відмовитися від нафти і перейти на експорт сонячної енергіїВиробники сланцевої нафти в США прогнозують зростання видобутку в цьому році, незважаючи на скорочення інвестицій і числа діючих бурових установок після падіння цін на нафту.

Як відзначають експерти, скорочення різниці в цінах Brent і WTI покращує економіку імпорту, але не підвищує покупки на внутрішньому ринку.

Міністр нафтової промисловості Саудівської Аравії Алі аль-Наїмі знову спрогнозував підвищення світового попиту на нафту в найближчі місяці. За словами джерел, Наїмі і міністр нафтової промисловості Росії Олександр Новак обговорять співпрацю на Петербурзькому міжнародному економічному форумі.