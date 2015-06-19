У Казахстані через 2 роки запрацює банк низькозбагаченого урану МАГАТЕ

Банк низькозбагаченого урану Міжнародного агентства з атомної енергії почне функціонувати в Казахстані не раніше, ніж через 2 роки, заявив керівник переговорного процесу Террі Вуд, передає Zakon.kz.

«Зараз ми працюємо з нашими казахстанськими колегами над запуском цього проекту. Це включає в себе підтвердження того, що всі процедури відповідають стандартам безпеки МАГАТЕ, - пояснив Террі Вуд. - Ми припускаємо, що процедури з підготовки банку до роботи займуть 2 роки після підписання угоди».

Читайте такожКазахстан і Саудівська Аравія обговорюють створення ісламського банкуДля Казахстану проект з розміщення на своїй території Банку низькозбагаченого урану, це, насамперед, - іміджевий проект. Але і він зможе допомогти залученню серйозних інвестицій в науку і забезпечити посилення розвитку уранової галузі та атомної промисловості в Казахстані. Крім цього, банк на території республіки збільшує вагу країни в геополітичному плані. З іншого боку, це показник довіри міжнародного співтовариства.

«Ми створюємо банк у Казахстані, в першу чергу, тому, що Казахстан, був такий люб'язний і запропонував розмістити його на своїй території. І таким чином, ми робимо відповідь на запит від вашої країни, - пояснив Вуд бажання МАГАТЕ відкрити Банк низькозбагаченого урану на території республіки. – У другу чергу, у Казахстана дуже велика історія безпечних процедур щодо ядерного досвіду. А у Ульбінського металургійного заводу, на основі якого цей банк буде створюватися, більш ніж 60-річний досвід зберігання і роботи з ураном. Плюс у вас є майже вся інфраструктура, знання і досвід, які необхідні для банку МАГАТЕ».

Фінансування банку здійснюється за рахунок добровільних внесків. Так, уряд США виділив 49,5 млн доларів, Європейський Союз - 25 млн євро, уряд Кувейту і Об'єднаних Арабських Еміратів по 10 млн доларів, Норвегії - 5 млн доларів, а міжнародний фонд скорочення ядерної загрози виділив 50 млн доларів. Всього – 150 млн дол. Варто зазначити, що особливих витрат у Казахстану у зв'язку зі створенням банку теж не буде. На плечі платників податків лягають лише витрати на зберігання матеріалу.

«Ми очікуємо, що цих грошей буде достатньо для того, щоб зробити 3 речі – підготувати банк до роботи, придбати 90 метричних тон низькозбагаченого урану, налагодити функціонування банку протягом 10 років. Саме цей термін угоди в якості першого періоду», - пояснив Вуд.