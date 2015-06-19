Росія і Греція підписали меморандум щодо продовження "Турецького потоку"

Новак і міністр виробничої реформи, навколишнього середовища та енергетики Греції Панайотіс Лафазаніс підписали в п'ятницю меморандум щодо будівництва на території Греції газопроводу в продовження "Турецького потоку", повідомляє Прайм.

"Дуже важлива подія, яка дозволяє нам продовжити реалізацію проекту з будівництва інфраструктури для продовження газопроводу дном Чорного моря, на території Туреччини і будівництво хаба на території Туреччини. Цей меморандум передбачає створення спільної проектної компанії, яка буде реалізовувати будівництво газопроводу грецькою територією, він названий в меморандумі як Південно-європейський газопровід", - сказав Новак на церемонії підписання меморандуму.

Спільна компанія, за його словами, буде створена на паритетній основі.

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"Турецький потік" передбачає будівництво газопроводу потужністю 63 мільярди кубометрів газу на рік з Росії у напрямку Туреччини через Чорне море. Газопровід протяжністю близько 1100 кілометрів буде складатися з чотирьох ниток і виведе на турецько-грецький кордон до 47 мільярдів кубометрів газу.

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Передбачається, що на кордоні Туреччини і Греції буде створений газовий хаб, а країни ЄС повинні самостійно реалізовувати газотранспортні потужності для подальшого приймання цього газу на своїй території.