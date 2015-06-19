Кабмін має намір позапланово перевірити діяльність підприємств "Укргазвидобування"

Як повідомили в прес-службі уряду, проект відповідного розпорядження підтримав урядовий комітет з питань розвитку інфраструктури та екологічної політики.

Як наголосили в уряді, право на проведення позапланових перевірок отримає Державна служба геології та надр.

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Коментуючи прийняте рішення, віце-прем'єр-міністр, голова урядового комітету Валерій Вощевський зазначив, що зараз навіть у Держгеонадр не знають точної кількості свердловин, які передані за договорами спільної діяльності. "Державний контроль за обсягами видобутку корисних копалин фактично відсутній. Необхідно виключити будь-які зловживання та забезпечити контроль розробки надр нашої країни. А наступним кроком після проведення позапланових перевірок повинен стати перехід на угоди про розподіл продукції", - цитує Вощевського прес-служба.

У прес-службі уряду також зазначили, що інвентаризація договорів про спільну діяльність в нафтогазовидобувній галузі та проведення комплексного аудиту використання видобувними підприємствами спеціальних дозволів передбачені Коаліційною угодою. "Крім того, Держгеонадр отримало постанову Генеральної прокуратури України про проведення 53 позапланових перевірок спеціальних дозволів на користування надрами, виданих ВАТ "Укргазвидобування". Також в Держгеонадр надійшов ряд постанов обласних управлінь МВС і прокуратури про призначення позапланових перевірок надрокористувачів", - наголосили в уряді і повідомили, що, крім родовищ "Укргазвидобування", перевірки проведуть на родовищах ВАТ "Кварцсамоцвіти" і держпідприємства "Бурштин України".

Як повідомляв УНІАН, раніше прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк доручив керівництву Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" негайно змінити керівництво держкомпанії "Укргазвидобування" за результатами аналізу фінансово-господарської діяльності компанії. Як з'ясувалося, група компаній народного депутата Ігоря Єремеєва винна держпідприємству 373 млн грн, однак керівництво держхолдингу не вживає жодних спроб повернути борг. Яценюк дав боржникам 72 години на погашення боргу.

Довідка УНІАН. "Укргазвидобування" - найбільша газовидобувна компанія України, яка в 2014 році видобула 15,1 млрд куб. м. природного газу – 70% від обсягу видобутку блакитного палива в країні. За підсумками 2014 року "Укргазвидобування" задекларувала 1,4 млрд грн чистого прибутку. Це в 160 раз більше, ніж в 2013 році, коли чистий прибуток холдингу склав 8,9 млн грн.

Навесні 2014 року Генпрокуратура повідомила, що підозрює голову спостережної ради компанії ВЕТЕК Сергія Курченко в розкраданні майна держпідприємства "Укргазвидобування" та завданні збитків державі в розмірі понад 1 млрд грн. Восени 2014 року правоохоронні органи повідомили, що проводять розслідування проти нового керівництва "Укргазвидобування" на чолі з Сергієм Костюком. Останнього підозрюють у нанесенні збитків державі шляхом продажу скрапленого газу за заниженими цінами компанії, що підконтрольна народному депутатові Ігорю Єремеєву.

На початку березня поточного року понад 50 народних депутатів поставили свої підписи під зверненням до перших осіб держави – президенту Петру Порошенку, прем'єру Арсенію Яценюку і секретарю Ради нацбезпеки Олександру Турчинову. У ньому депутати просили звільнити главу "Укргазвидобування" Сергія Костюка та його заступника Вадима Шленчака. На думку депутатів, схеми заробітків в "Укргазвидобування", які створені ще за Януковича, існують й досі. Головою наглядової ради "Укргазвидобування" і виконавчим директором "Нафтогазу України" є Андрій Пасішник, який до цього працював топ-менеджером в компаніях Єремєєва.