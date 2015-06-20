США вже через два роки зможуть постачати газ в Україну - Маккейн
Сенатор США від Республіканської партії Джон Баррасо наголошує, що Конгрес США продовжить працювати над спрощенням умов експорту енергоносіїв до ЄС та України для зменшення їх залежності від російських енергетичних ресурсів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Баррасо сказав сьогодні у Києві на брифінгу після зустрічі з президентом України Петром Порошенком та прем’єр-міністром Арсенієм Яценюком.
Сенатор наголосив, що Сполучені Штати багаті на енергетичні ресурси й докладають чимало зусиль для розвитку нових технологій у сфері енергетики.
Читайте такожМаккейн: Залежність ЄС від російського газу має вплив на рішення щодо санкцій
“Ми розуміємо, що не тільки Україна, але й уся Європа певною мірою є заручниками енергетичних ресурсів Путіна та Росії. Ми знаємо, що можемо більше зробити, щоб допомогти з експортом енергетичних ресурсів зі Сполучених Штатів нашим друзям та союзникам з НАТО, а також до України. Все це допомогло б звільнити людей від Росії, тому що енергетичні ресурси – це не тільки енергетична безпека, а також і економічна безпека”, - наголосив Баррасо.
У зв’язку з цим він запевнив, що Конгрес продовжуватимуть роботу, спрямовану на полегшення умов експорту американських енергетичних ресурсів до союзників по НАТО і до України.
Своєю чергою сенатор Джон Маккейн припустив, що США вже через два роки зможуть постачати природний газ до країн Європи та до України.