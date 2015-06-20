США вже через два роки зможуть постачати газ в Україну - Маккейн

Як передає кореспондент УНІАН, про це Баррасо сказав сьогодні у Києві на брифінгу після зустрічі з президентом України Петром Порошенком та прем’єр-міністром Арсенієм Яценюком.

Сенатор наголосив, що Сполучені Штати багаті на енергетичні ресурси й докладають чимало зусиль для розвитку нових технологій у сфері енергетики.

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“Ми розуміємо, що не тільки Україна, але й уся Європа певною мірою є заручниками енергетичних ресурсів Путіна та Росії. Ми знаємо, що можемо більше зробити, щоб допомогти з експортом енергетичних ресурсів зі Сполучених Штатів нашим друзям та союзникам з НАТО, а також до України. Все це допомогло б звільнити людей від Росії, тому що енергетичні ресурси – це не тільки енергетична безпека, а також і економічна безпека”, - наголосив Баррасо.

У зв’язку з цим він запевнив, що Конгрес продовжуватимуть роботу, спрямовану на полегшення умов експорту американських енергетичних ресурсів до союзників по НАТО і до України.

Своєю чергою сенатор Джон Маккейн припустив, що США вже через два роки зможуть постачати природний газ до країн Європи та до України.