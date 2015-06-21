"Газпром" не дає Литві постачати газ до України

14:10, 21 червня 2015
Енергетика
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Литва готова постачати в Україну газ із недавно збудованого LNG-терміналу, але цьому заважає Росія.

REUTERS

Про це в ефірі "5 каналу" заявив надзвичайний і повноважний посол Литовської Республіки в Україні Марюс Януконіс.

"Україна вже зробила дуже важливий крок з енергетичної безпеки – це і реверс, і збільшення енергоефективності. Ми теж готові зі свого боку допомоги у цьому процесі, йдеться про транзит газу з Литви, з терміналу LNG, який ми щойно побудували", - наголосив Януконіс.

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При цьому він зазначив, що на шляху до цього існують певні політичні проблеми.

"На жаль, російський "Газпром", який  володіє газопроводами, використовує політичний тиск на енергетичні чи економічні проекти", - пояснив він.

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