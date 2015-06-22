Запаси газу в українських підземних сховищах збільшилися до 11,4 мільярда кубів

Запаси газу в українських підземних сховищах газу (ПСГ) з 13 по 20 червня збільшилися на 3,8%, або на 413 млн кубометрів, - до 11,410 млрд кубометрів, йдеться в повідомленні оператора газотранспортної системи України компанії «Укртрансгаз».

Добовий обсяг закачування природного газу в сховища становить близько 60 млн кубометрів.

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Як повідомляв УНІАН, Україна в 2015 році планує закачати до підземних сховищ 13,879 млрд куб. м газу для проходження опалювального сезону 2015-2016 рр. та гарантування безперебійного транзиту російського газу до країн Європейського Союзу.

Відбір природного газу з підземних сховищ у 2015 році заплановано на рівні 8,688 млрд кубометрів.