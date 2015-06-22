Демчишин анонсував тристоронні газові переговори на 29 червня

Тристоронні переговори з питань організації поставок газу в Україну у форматі Україна – Європейський Союз - Росія на рівні міністрів енергетики України і Росії за посередництва Європейської комісії відбудуться 29 червня, повідомив на брифінгу в Києві міністр енергетики і вугільної промисловості України Володимир Демчишин.

«Переговори відбудуться 29 червня на рівні міністерств», - сказав Демчишин.

Він відзначив, що мова на переговорах піде, зокрема, про обсяги закачування газу в українські газові сховища для проходження опалювального сезону, а також для забезпечення транзиту російського газу в Європу.

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При цьому Демчишин наголосив, що російська сторона наполягає на закачуванні 19 млрд кубометрів при тому, що зараз в українських ПСГ є близько 11,5 млрд кубометрів.

«Ми готові при наявності коштів закачати 19 млрд кубометрів. Але це не обов'язково», - сказав Демчишин.

Раніше Демчишин анонсував проведення тристоронньої зустрічі у проміжку між 26 і 29 червня і пояснював невизначеність дати необхідністю узгодити графік третього учасника переговорів - єврокомісара з питань енергетики Мароша Шефчовіча. При цьому міністр сказав, що зараз працює технічна група експертів, яка має підготувати остаточний протокол рішень, обов'язкових до виконання.

На прес-конференції у Києві 22 червня Демчишин повідомив, що отримав попередню згоду від віце-президента Єврокомісії з питань енергетики Мароша Шефчовіча і міністра енергетики РФ Олександра Новака на проведення зустрічі 29 червня 2015 року.

«Учора (в неділю – УНІАН) розмовляв з Марошем Шефчовічем. Він сказав, що фізично готовий. З Новаком розмовляв, він також планував на 29 червня. Найголовніше, щоб вони були готові приймати рішення, а не тільки розмовляти», - сказав міністр.

На його думку, Росія повинна бути зацікавлена у якнайшвидшому досягненні компромісу щодо ціни на газ для України.

«Я очікую, що ціна (на наступні періоди – УНІАН) буде нижчою, ніж на даний момент, за формулою 290 дол., а враховуючи знижку, 205-207 дол. за тис. куб. м. Велика ймовірність, що третій-четвертий квартал буде на одному рівні. Враховуючи це, їм (Росії – УНІАН) не особливо вигідно зволікати», - додав Демчишин.

На початку червня Україна за посередництва Європейської комісії досягла попередніх домовленостей з російським газовим монополістом «Газпромом» про продовження умов так званого «зимового пакета» поставок російського газу в Україну. Сторони відзначали, що провели конструктивні переговори щодо спірних газових питань і на рівні експертів підготували протокол рішень про постачання газу, який охоплюватиме весь зимовий сезон 2015-2016 рр.

Обсяг поставок є предметом домовленостей, але в травні прем'єр-міністр Арсеній Яценюк повідомив, що Україна має намір в 2015 році купувати у Росії не більше 50% необхідного країні обсягу імпортного газу, «навіть в разі зниження ціни на російський газ нижче європейської». У квітні Кабінет міністрів України затвердив прогнозний баланс газу на 2015 рік із загальним обсягом споживання 40 млрд кубометрів і обсягом імпорту 25 млрд кубометрів.