Демчишин розповів, скільки вугілля надходить із окупованого Донбасу

Україні для проходження опалювального сезону, який розпочнеться орієнтовно у жовтні-листопаді 2015 року і триватиме до квітня 2016 року, потрібно близько 4 млн тонн вугілля – антрациту, який за нинішніх умов є дефіцитним для України. Про це на брифінгу в Києві повідомив міністр енергетики і вугільної промисловості України Володимир Демчишин.

«Для проходження опалювального сезону необхідно 4 млн тонн антрациту», - сказав міністр. При цьому він підкреслив, що частину необхідного обсягу Україні доведеться імпортувати.

Читайте такожЗМІ: закупівлі Україною вугілля з окупованого Донбасу були узгоджені ще в Мінську

Демчишин нагадав, що держкомпанія «Центренерго» закуповує деякий обсяг палива на шахтах, що перебувають в окупованих районах Донбасу. «Від 15 до 20 тис. тонн щодоби (надходять з окупованого Донбасу - УНІАН)», - сказав Демчишин.