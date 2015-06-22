На ремонт газопроводів цього року витратять 2,7 мільярда гривень

Про це йдеться в інвестиційній програмі «Укртрансгазу» на 2015 рік.

Згідно з документом, на капітальний ремонт, реконструкцію та модернізацію газосховищ, а також на придбання нового обладнання у 2015 році компанія спрямує 269,057 млн грн.

На капремонт, реконструкцію і модернізацію магістральних газопроводів, якими російський газ поставляється споживачам до ЄС, а також компресорних і газорозподільних станцій, компанія в 2015 році витратить 2,434 млрд грн.

Велика частина інвестиційної програми запланована на III та IV квартали 2015 року.

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Довідка УНІАН. «Укртрансгаз» експлуатує 12 підземних сховищ газу загальною активною ємністю близько 31 млрд куб. м. Підземні сховища газу є складовою частиною системи газопостачання України і транзиту газу через її територію.

Газотранспортна система України є другою в Європі та однією з найбільших у світі. Загальна протяжність газопроводів (без урахування нових об'єктів) становить 37,1 тис. км, зокрема магістральних газопроводів - 22,2 тис. км і газопроводів-відведень - 14,9 тис. км. Кількість газорозподільних станцій - 1449.

100% акцій «Укртрансгазу» перебувають у власності НАК «Нафтогаз України».