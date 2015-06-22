Нового керівника "Укргазвидобування" можуть призначити впродовж тижня – Демчишин

Нового очільника найбільшої в Україні державної газовидобувної компанії «Укргазвидобування», нинішній менеджмент якої розкритикував прем'єр-міністр Арсеній Яценюк за відсутність заходів з повернення заборгованості в 373 млн грн від групи компаній депутата Ігоря Єремеєва, можуть призначити впродовж тижня.

Про це журналістам повідомив міністр енергетики і вугільної промисловості Володимир Демчишин.

«Його (нового керівника «Укргазвидобування» - УНІАН) сьогодні буде обрано. Відтак «Нафтогаз» його вносить на мій розгляд, я його затверджую, переношу на Кабмін, а на Кабміні вже голосуємо. Це доволі складна процедура. Коли його буде призначено? Можливо, наступного тижня, а можливо, теоретично, і цієї середи», - сказав він.

Щодо існування заборгованості компаній депутата Ігоря Єремеєва перед держкомпанією Демчишин повідомив, що чинний керівник «Укргазвидобування» Сергій Костюк запевнив міністра в тому, що такі борги відсутні.

Відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН про те, хто ж у такому разі ввів прем'єр-міністра в оману, міністр відповів: «Я не знаю. Я не можу це коментувати».

Як повідомляв УНІАН, 19 червня 2015 року прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк доручив керівництву Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» негайно змінити керівництво державної компанії «Укргазвидобування».

Як наголошується в повідомленні департаменту інформації та комунікацій з громадськістю і ЗМІ Секретаріату Кабінету міністрів, за результатами аналізу фінансово-господарської діяльності компанії «Укргазвидобування» виявлено, що борги групи компаній народного депутата Ігоря Єремеєва перед держкомпанією становлять 373 млн грн. При цьому керівництво «Укргазвидобування» не вжило жодних заходів для повернення заборгованості у визначені законом терміни.

Крім того, Яценюк дав 72 години структурам, близьким до Єремєєва, на те, аби ті погасили борг в обсягу близько 373 млн грн перед держхолдингом «Укргазвидобування».

Довідка УНІАН. «Укргазвидобування» - найбільша газовидобувна компанія України, яка в 2014 році видобула 15,1 млрд куб. м. природного газу – 70% обсягу видобутку «блакитного палива» в країні.

За підсумками 2014 року «Укргазвидобування» задекларувала 1,4 млрд грн чистого прибутку. Це в 160 раз більше, ніж в 2013 році, коли чистий прибуток становив 8,9 млн грн.

Навесні 2014 року Генпрокуратура повідомила, що підозрює голову спостережної ради компанії ВЕТЕК Сергія Курченка в розкраданні майна держпідприємства «Укргазвидобування» і завданні збитків державі в розмірі понад 1 млрд грн.

Восени 2014 року правоохоронні органи повідомили, що проводять розслідування проти нового керівництва «Укргазвидобування» на чолі із Сергієм Костюком. Останнього підозрюють у завданні збитків державі з продажу скрапленого газу за заниженими цінами компанії, яка підконтрольна народному депутатові Ігорю Єремеєву.

На початку березня цього року понад 50 народних депутатів поставили свої підписи під зверненням до перших осіб держави – президента Петра Порошенка, прем'єра Арсенія Яценюка і секретаря Ради нацбезпеки Олександра Турчинова. У ньому депутати просять звільнити голову «Укргазвидобування» Сергія Костюка та його заступника Вадима Шленчака.

На думку депутатів, схеми заробітків на «Укргазвидобування», створені ще за Януковича, існують досі.